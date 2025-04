Atterra vicino le piste di Madonna di Campiglio con l’elicottero e inizia a sciare | multato per 2mila euro

sciare e al posto di usare gli impianti di risalita ha parcheggiato il suo elicottero vicino le piste da sci: per lui è scattata una sanzione amministrativa di 2mila euro. Leggi su Fanpage.it Un imprenditore di Brescia è andato ae al posto di usare gli impianti di risalita ha parcheggiato il suo elicotteroleda sci: per lui è scattata una sanzione amministrativa di

Potrebbe interessarti anche:

Due sciatori causano il distacco di una valanga a Solda vicino alle piste e alla seggiovia e scappano : il video

A Solda due sciatori, durante un fuoripista su un pendio di neve fresca nei pressi di una seggiovia, hanno staccato una valanga. Quando si sono accorti che l’intero pendio si stava mettendo in ...

Dolomiti - parcheggia l’elicottero vicino alle piste e va a sciare : multa da 2mila euro per un imprenditore

Ha preso un elicottero nel bel mezzo della settimana lavorativa, l’ha parcheggiato su un bordo pista del comprensorio del Gorsté, non lontano da Madonna di Campiglio, ha indossato scarponi e sci e ...

Louise - scomparsa e trovata morta in un bosco vicino Parigi : arrestato 23enne - ma le piste seguite sono due

Sono state arrestate in tutto tre persone nell'ambito delle indagini della polizia francese sulla morte di Louise, l'11 scomparsa venerdì all'uscita da scuola e trovata cadavere in un bosco a Sud di ...

Bresciano va a sciare con l'elicottero e atterra sulle piste di Madonna di Campiglio: "Non ho tanto tempo, così faccio prima". Atterra vicino le piste di Madonna di Campiglio con l'elicottero e inizia a sciare: multato per 2mila euro. Il “Cumenda” atterra in elicottero sulle piste: multa da 2mila euro a Madonna di Campiglio. Madonna di Campiglio: imprenditore lombardo sorvola il Grostè in elicottero, poi atterra e scende dalle piste. «Avevo voglia di sciare dopo lavoro». Incidente sulle piste: bambino di 5 anni soccorso dall'elicottero. Ne parlano su altre fonti

(L’agenzia fanpage.it ha pubblicato che:) Atterra vicino le piste di Madonna di Campiglio con l’elicottero e inizia a sciare: multato per 2mila euro - Un imprenditore di Brescia è andato a sciare e al posto di usare gli impianti di risalita ha parcheggiato il suo elicottero vicino le piste da sci: per ...