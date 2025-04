21enne devasta la casa e picchia la madre che si barrica in camera con la figlia | follia domestica a Padova

Padova per maltrattamenti in famiglia dopo aver aggredito la madre. Notizie.virgilio.it - 21enne devasta la casa e picchia la madre che si barrica in camera con la figlia: follia domestica a Padova Leggi su Notizie.virgilio.it Un giovane di 21 anni è stato arrestato aper maltrattamenti in famiglia dopo aver aggredito la

