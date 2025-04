Alcol ai ragazzini chiuso per venti giorni un pub nel centro storico di Terni

chiuso dalla polizia di Stato, con provvedimento del questore della provincia di Terni, Luigi Mangino, un pub del centro cittadino per motivi di sicurezza pubblica.Il provvedimento è stato adottato su segnalazione della polizia locale di Terni che, nel corso di controlli messi in atto la.

