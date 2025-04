Napoli l’esperienza di Dragusin non è positiva | pochi minuti giocati ed ora la rottura del crociato

Napoli era alla ricerca di un nuovo difensore. Il presidente Aurelio De Laurentiis aveva individuato in Radu Dragusin il profilo ideale per rinforzare la squadra ma, quest’ultimo, ha poi deciso di provare una grande esperienza in Premier League, al Tottenham. A quasi un anno di distanza, il difensore non è riuscito a consolidare .L'articolo Napoli, l’esperienza di Dragusin non è positiva: pochi minuti giocati ed ora la rottura del crociato Leggi su Dailynews24.it Lo scorso anno, la SSCera alla ricerca di un nuovo difensore. Il presidente Aurelio De Laurentiis aveva individuato in Raduil profilo ideale per rinforzare la squadra ma, quest’ultimo, ha poi deciso di provare una grande esperienza in Premier League, al Tottenham. A quasi un anno di distanza, il difensore non è riuscito a consolidare .L'articolodinon èed ora ladel

Potrebbe interessarti anche:

Lindstrom - dopo l’esperienza negativa all’Everton - torna al Napoli

Lindstrom torna al Napoli dopo l’esperienza poco felice in Premier. Jesper Lindstrom, esterno danese del Napoli in prestito all’Everton, rientra in Italia dopo la poco … L'articolo Lindstrom, dopo ...

Napoli accoglie il primo Reading Party in Campania : un’esperienza letteraria collettiva

Napoli si prepara ad ospitare un evento culturale innovativo nel cuore del suo centro storico. Sabato 22 marzo, dalle 17:00 alle 19:30, Reading Rhythms e Libri Sottolineati approdano per la prima ...

Pavoletti : «A Napoli non mi sono mai lamentato - ma sarei dovuto arrivare forse con più esperienza»

Leonardo Pavoletti è intervenuto a Radio Serie A e ha parlato dell’esperienza avuta da giocatore del Napoli; l’attaccante ha vestito la maglia azzurra per 6 mesi nel 2017, collezionando solamente 10 ...

Dragusin, l'agente: "Il Napoli ha provato a prenderlo! Tutti vorrebbero essere allenati da Conte, magari...". Manea: “Dragusin tornerà più forte dopo l’infortunio, il Napoli lo ha cercato prima del Tottenham”. Clamoroso Cammaroto: "Sondaggio Napoli per Koulibaly a gennaio, spunta la telefonata di Conte!". Agente Dragusin: “Il Tottenham? Se non gioca…”. Dragusin tra Napoli e Tottenham? Parla il presidente del Genoa: "Non abbiamo necessità di vendere". MERCATO - Cammaroto svela a "NM": "Conte non intende lasciare Napoli, da Gatti a Huijsen e Beukema, occhio a Dragusin e Solet, le ultime su Meret e Anguissa, Billing verso la conferma". Ne parlano su altre fonti

(Dalle pagine di tuttonapoli.net si apprende che:) Ag. Dragusin: "Il Napoli ha provato a prenderlo! Tutti vorrebbero lavorare con Conte..." - La sua esperienza in Premier ... non pensa ai soldi, non mi chiede mai di aumentare l’ingaggio e in questo mondo è uno dei pochi. Napoli in corsa per Dragusin prima del Tottenham?

(A darne comunicazione è vesuviolive.it:) L’agente di Dragusin: “Era vicino al Napoli, ecco perché non si è chiuso l’affare” - Sì, il Napoli era in corsa per prenderlo ... Tutti i giocatori del Mondo vorrebbero essere allenati da Conte per migliorarsi, ma al momento non posso dire di più perché col Tottenham ha un contratto ...

(Come riportato da ilnapolionline.com:) Ag. Dragusin: “Il Napoli era in corsa per prenderlo, parlai con ADL! Ecco perché saltò tutto” - La sua esperienza in Premier ... non pensa ai soldi, non mi chiede mai di aumentare l’ingaggio e in questo mondo è uno dei pochi. Napoli in corsa per Dragusin prima del Tottenham? Sì, il Napoli era in ...