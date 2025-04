Ucraina la proposta dell’inviato Usa Kellogg | Paese diviso come Berlino nel dopoguerra

Kellogg, inviato speciale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per l’Ucraina e la Russia, ha proposto un piano di cessate il fuoco che comporterebbe la creazione di diverse zone di controllo sul territorio ucraino. Uno scenario simile a quello della «Berlino del dopoguerra, quando esistevano una zona russa, una francese e una britannica». Gli Stati Uniti, ha sottolineato Kellogg, non parteciperebbero allo sforzo sul terreno.Volodymyr Zelensky e Keith Kellogg (Getty Images).Al posto del Muro la barriera naturale del fiume Dnepr Al posto del muro, Kellogg ha proposto di usare come barriera naturale il fiume Dnepr, che attraversa l’Ucraina da nord a sud. Ultimamente messo in ombra dal negoziatore Steve Witkoff, che per la terza volta ha incontrato Vladimir Putin, Kellogg ha spiegato che a ovest del fiume Dnipro potrebbero restare stanziate forze di peacekeeping occidentali, con quelle russe a est. Lettera43.it - Ucraina, la proposta dell’inviato Usa Kellogg: «Paese diviso come Berlino nel dopoguerra» Leggi su Lettera43.it In un’intervista concessa al Times Keith, inviato speciale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per l’e la Russia, ha proposto un piano di cessate il fuoco che comporterebbe la creazione di diverse zone di controllo sul territorio ucraino. Uno scenario simile a quello della «del, quando esistevano una zona russa, una francese e una britannica». Gli Stati Uniti, ha sottolineato, non parteciperebbero allo sforzo sul terreno.Volodymyr Zelensky e Keith(Getty Images).Al posto del Muro la barriera naturale del fiume Dnepr Al posto del muro,ha proposto di usarebarriera naturale il fiume Dnepr, che attraversa l’da nord a sud. Ultimamente messo in ombra dal negoziatore Steve Witkoff, che per la terza volta ha incontrato Vladimir Putin,ha spiegato che a ovest del fiume Dnipro potrebbero restare stanziate forze di peacekeeping occidentali, con quelle russe a est.

