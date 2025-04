Zonawrestling.net - WWE: Il più grande indizio sul ritorno di Aleister Black è arrivato?

Continuano a crescere le voci suldiin WWE e ora la federazione potrebbe aver dato la conferma più significativa fino ad oggi. Durante l’edizione dell’11 aprile di SmackDown, è andato in onda un altro video criptico che i fan credono stia anticipando ildel wrestler olandese. Nel video si vedeva una sedia circondata da candele in un’atmosfera fumosa. I fan hanno subito ipotizzato che si trattasse di un riferimento a, in particolare a un periodo della sua carriera in WWE poco prima della sua uscita nel 2021. In quell’anno, infatti,veniva mostrato seduto su una sedia circondata da candele, mentre leggeva dal libro Tales of the Dark Father. Non solo la WWE ha riproposto queste immagini nell’episodio di SmackDown di questa settimana, ma il segmento è stato seguito da un match che ha visto protagonista Zelina Vega, moglie dinella vita reale.