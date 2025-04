Thesocialpost.it - Morto Graziano Mesina, era stato appena scarcerato per le sue gravi condizioni di salute

all’età di 83 anni, uno degli ultimi e più noti esponenti del banditismo sardo, che proprio ieri, dopo anni di detenzione, eragrazie all’accoglimento dell’istanza di differimento pena per motivi dipresentata dai suoi legali, gli avvocati Beatrice Goddi e Maria Luisa Vernier, al tribunale di sorveglianza di Milano. La sua morte è arrivata dopo che eratrasferito nel reparto di PP San Paolo di Milano, dove si trovava per ricevere cure mediche, dopo aver trascorso gli ultimi due anni in detenzione presso il carcere di Opera. La suasi era notevolmente deteriorata, e la decisione di concedergli un differimento della pena era stata presa in seguito alla grave situazione fisica in cui versava., noto per essereuno dei più temuti banditi sardi, ha avuto una vita segnata da crimini, arresti e fughe.