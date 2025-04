Lidi accessibili per disabili e anziani si può fare domanda fino al prossimo 22 aprile

prossimo 22 aprile le domande da indirizzare al Comune per fruire in modo gratuito di ombrelloni, lettini e sedie a sdraio presso quegli stabilimenti balneari del litorale leccese che hanno aderito a un progetto sociale rivolto a cittadini appartenenti alle categorie più. Lecceprima.it - Lidi accessibili per disabili e anziani, si può fare domanda fino al prossimo 22 aprile Leggi su Lecceprima.it LECCE – Scadono il22le domande da indirizzare al Comune per fruire in modo gratuito di ombrelloni, lettini e sedie a sdraio presso quegli stabilimenti balneari del litorale leccese che hanno aderito a un progetto sociale rivolto a cittadini appartenenti alle categorie più.

Lidi accessibili per disabili e anziani, si può fare domanda fino al prossimo 22 aprile. Da maggio a luglio ombrelloni e lettini gratis per disabili e anziani poveri. Spiagge aperte e accessibili per anziani e diversamente abili a Margherita di Savoia. Handiplages: a Nizza due spiagge per disabili. Ombrelloni e due lettini gratuiti per over 75 e disabili negli stabilimenti balneari. Mare disabili. Ombrelloni e lettini gratis alle persone con legge 104 nelle spiagge di Grosseto. Ne parlano su altre fonti

