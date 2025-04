Black Mirror 7 | Rashida Jones Svela i Segreti Scioccanti di ‘Gente Comune’

Rashida Jones e Tracee Ellis Ross ti aspettano in un episodio di Black Mirror che ti lascerà senza fiato. Preparati a un viaggio sci-fi che sfida i limiti della distopia.La Cruda Realtà di 'Common People' il nostrano Gente Comune: Un Finale InaspettatoLa vita di Amanda (Rashida Jones) e Mike, una coppia della classe operaia, viene sconvolta da una diagnosi devastante: un tumore inoperabile al cervello. Ma la compagnia tecnologica Rivermind offre una soluzione che cambierà tutto, però ad un costo altissimo che avrà conseguenze drammatiche. Rivermind: Quando la Vita Diventa un AbbonamentoImmagina di dover pagare per ogni aspetto della tua esistenza. Con Rivermind, mantenere Amanda "online" significa affrontare spese crescenti per ogni cosa, dal rimanere sveglia al provare serenità. Mistermovie.it - Black Mirror 7: Rashida Jones Svela i Segreti Scioccanti di ‘Gente Comune’ Leggi su Mistermovie.it Sei pronto per un'immersione nel lato oscuro della tecnologia?e Tracee Ellis Ross ti aspettano in un episodio diche ti lascerà senza fiato. Preparati a un viaggio sci-fi che sfida i limiti della distopia.La Cruda Realtà di 'Common People' il nostrano Gente Comune: Un Finale InaspettatoLa vita di Amanda () e Mike, una coppia della classe operaia, viene sconvolta da una diagnosi devastante: un tumore inoperabile al cervello. Ma la compagnia tecnologica Rivermind offre una soluzione che cambierà tutto, però ad un costo altissimo che avrà conseguenze drammatiche. Rivermind: Quando la Vita Diventa un AbbonamentoImmagina di dover pagare per ogni aspetto della tua esistenza. Con Rivermind, mantenere Amanda "online" significa affrontare spese crescenti per ogni cosa, dal rimanere sveglia al provare serenità.

