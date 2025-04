Fascista Merd* Gli insulti choc allo studente minacciato dalla presidente dell' Anpi

dell'assessore Caruso (anche lei nel mirino dei leoni da tastiera) dopo i fatti di Luino: "Questa non è democrazia. Come non è democrazia zittire un ragazzo" Ilgiornale.it - "Fascista", "Merd*". Gli insulti choc allo studente minacciato dalla presidente dell'Anpi Leggi su Ilgiornale.it La denuncia'assessore Caruso (anche lei nel mirino dei leoni da tastiera) dopo i fatti di Luino: "Questa non è democrazia. Come non è democrazia zittire un ragazzo"

