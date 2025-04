Omicidio Resinovich il marito Visintin indagato è a “rilassarsi” in Austria | “Ci sono belle signorine”

Visintin è in Carinzia, nel Sud dell'Austria, al confine con il Friuli Venezia Giulia. "sono venuto a riposarmi, non sto bene. Nel pomeriggio farò una sauna con gli amici e poi la cena", dice. Da ieri è indagato per Omicidio nell'ambito dell'inchiesta sulla morte della moglie Liliana Resinovich. Leggi su Fanpage.it Sebastianoè in Carinzia, nel Sud dell', al confine con il Friuli Venezia Giulia. "venuto a riposarmi, non sto bene. Nel pomeriggio farò una sauna con gli amici e poi la cena", dice. Da ieri èpernell'ambito dell'inchiesta sulla morte della moglie Liliana

Potrebbe interessarti anche:

Caso Resinovich - svolta nelle indagini : il marito Sebastiano Visintin indagato per omicidio

Trieste – Dopo oltre tre anni di interrogativi, perizie e ipotesi spesso contraddittorie, il caso di Liliana Resinovich si arricchisce di un nuovo, clamoroso capitolo. Sebastiano Visintin, marito ...

Sebastiano Visintin - indagato per l'omicidio della moglie Liliana Resinovich - è in Austria : «Sono tranquillo - farò un giro del lago in bici»

Si dice «tranquillo» Sebastiano Visintin, il marito di Liliana Resinovich iscritto ieri nel registro degli indagati in merito all'omicidio di sua moglie. Raggiunto...

Omicidio Liliana Resinovich - il fratello e Claudio Sterpin accusano Sebastiano Visintin : "Pensava ai soldi"

Sergio Resinovich e Claudio Sterpin puntano il dito contro il marito di Liliana. Il movente, secondo loro, sarebbe economico. La Procura riapre il caso

Omicidio Resinovich: indagato il marito Sebastiano Visintin. Omicidio Resinovich, il marito Sebastiano Visintin è indagato. Omicidio Resinovich, il marito Sebastiano Visintin è indagato. Caso Resinovich, indagato per omicidio il marito di Liliana, Sebastiano Visintin. Omicidio Lilly Resinovich: indagato il marito Sebastiano Visintin. Omicidio Resinovich, il marito Visintin indagato è a "rilassarsi" in Austria: "Ci sono belle signorine". Ne parlano su altre fonti

(A darne comunicazione è msn.com:) Sebastiano Visintin, chi è il marito di Liliana Resinovich indagato per il suo omicidio: le foto, i coltelli e la bici - Sebastiano Visintin è ufficialmente indagato per l’omicidio della moglie Liliana Resinovich. La donna era uscita dal suo appartamento al civico 2 di via Verrocchio a Trieste ...

(Come si legge su ansa.it:) Omicidio Resinovich: il marito di Liliana è in Austria, 'farò un giro del lago in bici' - Sebastiano Visintin è in Carinzia, nel Sud dell'Austria, al confine con il Friuli Venezia Giulia, meta turistica anche per i triestini.

(Stando a quanto scrive msn.com:) Sebastiano Visintin, indagato per l'omicidio della moglie Liliana Resinovich, è in Austria: «Sono tranquillo, farò un giro del lago in bici» - Si dice «tranquillo» Sebastiano Visintin, il marito di Liliana Resinovich iscritto ieri nel registro degli indagati in ...