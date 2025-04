Radici nella memoria rami verso il futuro | a Valle l’omaggio a Rita Sciscio

Questa mattina, il gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle, insieme al consigliere comunale Antonio Aquino, ha compiuto un gesto significativo e toccante a Valle, piantando un tiglio in memoria di Rita Sciscio. L'iniziativa rientra nel progetto "Alberi per il futuro", un'azione che non solo celebra la vita della compianta Rita, ma si impegna anche a promuovere un futuro più verde e sostenibile per la comunità.La cerimonia, caratterizzata da un'atmosfera di commozione e riflessione, ha visto la partecipazione di cittadini e sostenitori, oltre che del Consigliere regionale Vincenzo Ciampi, dell'Onorevole De Luca e del parroco Don Mario, uniti nel ricordo di Rita e nel desiderio di costruire un ambiente migliore per le generazioni future. Il tiglio, simbolo di forza e resilienza, rappresenta un legame duraturo con la natura e un invito a prendersi cura del nostro pianeta.

