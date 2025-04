Economia globale a rischio il gioco di Trump rischia di mandare tutto all’aria

Una tregua carica di incognite
La tregua di 90 giorni imposta da Donald Trump sulla guerra dei dazi è sembrata, a prima vista, un segnale distensivo. Un'occasione per respirare, ricucire, forse persino tornare a parlare di cooperazione. Ma la realtà, più scivolosa e ambigua, racconta altro: l'incertezza è aumentata, non diminuita. E quando la nebbia si infittisce sui mercati, il rischio non è più un'ipotesi astratta, ma un prezzo da pagare.

Gli indici di volatilità, come il Vix, sono esplosi. In un'altalena schizofrenica, le azioni a Wall Street passano dal verde al rosso nel giro di ventiquattro ore: un giorno il 98% dei titoli è in guadagno rispetto a inizio anno, quello dopo l'86% è in perdita. I mercati sono diventati una trincea. E quando si combatte al buio, si vende tutto: attivi liquidi, asset solidi, persino i Treasuries americani, da sempre rifugio sicuro per eccellenza.

I dazi di Trump: l'ultimo capitolo di una guerra commerciale che mette a rischio l'economia globale. JPMorgan alza al 60% il rischio di recessione nell'economia globale quest'anno. Mercati americani in calo, rischi per l'economia globale. Dazi, Bill Ackman attacca Lutnick: «Guadagna mentre l'economia implode». Dimon: rischio inflazione. La Casa Bianca: più forti con Trump. Economia globale, il WEF vede grigio tra crescita debole e rischio guerra commerciale. I big di Wall Street si ribellano a Trump: "Ci sta trascinando in un disastro economico globale".

