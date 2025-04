Usa uomo giustiziato da plotone esecuzione in Carolina del Sud

plotone di esecuzione ha giustiziato un uomo della Carolina del Sud, Mikal Mahdi. che ha ucciso un agente di polizia fuori servizio nel 2004. È la seconda volta che questo raro metodo di esecuzione viene utilizzato dallo Stato nelle ultime cinque settimane. Ieri tre volontari hanno sparato al cuore del 42enne, uccidendolo nel carcere di Columbia. Mahdi era stato condannato a morte 20 anni fa. È il quinto detenuto giustiziato dalla Carolina del Sud in meno di otto mesi, mentre lo Stato sta cercando di ridurre il numero di detenuti condannati a morte dopo una pausa di 13 anni nelle esecuzioni. È stato lo stesso Mahdi a scegliere il plotone di esecuzione rispetto all’iniezione letale e alla sedia elettrica. Molte le proteste fuori dal carcere degli attivisti contrari alla pena di morte. Diverse persone si sono raccolte in preghiera. Lapresse.it - Usa, uomo giustiziato da plotone esecuzione in Carolina del Sud Leggi su Lapresse.it Undihaundelladel Sud, Mikal Mahdi. che ha ucciso un agente di polizia fuori servizio nel 2004. È la seconda volta che questo raro metodo diviene utilizzato dallo Stato nelle ultime cinque settimane. Ieri tre volontari hanno sparato al cuore del 42enne, uccidendolo nel carcere di Columbia. Mahdi era stato condannato a morte 20 anni fa. È il quinto detenutodalladel Sud in meno di otto mesi, mentre lo Stato sta cercando di ridurre il numero di detenuti condannati a morte dopo una pausa di 13 anni nelle esecuzioni. È stato lo stesso Mahdi a scegliere ildirispetto all’iniezione letale e alla sedia elettrica. Molte le proteste fuori dal carcere degli attivisti contrari alla pena di morte. Diverse persone si sono raccolte in preghiera.

