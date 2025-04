Vivevano in sei in una cantina | scattano i controlli ad alloggi sovraffollati e subaffitti

controlli della Polizia Locale di Modena, che nelle ultime settimane ha intensificato le verifiche anagrafico-tributarie in alcuni immobili situati nell’area compresa tra via Nonantolana, via Due Canali Sud e Parco XXII Aprile. Un’azione mirata per contrastare. Modenatoday.it - Vivevano in sei in una cantina: scattano i controlli ad alloggi sovraffollati e subaffitti Leggi su Modenatoday.it Continuano a ritmo serrato idella Polizia Locale di Modena, che nelle ultime settimane ha intensificato le verifiche anagrafico-tributarie in alcuni immobili situati nell’area compresa tra via Nonantolana, via Due Canali Sud e Parco XXII Aprile. Un’azione mirata per contrastare.

Potrebbe interessarti anche:

Baby gang - controlli a tappeto a Castel del Piano

Ancora un fine settimana di controlli intensificati nel territorio di Perugia. I carabinieri si sono concentrati, nello specifico, nella zona di Castel del Piano, con particolare attenzione a un ...

Controlli a tappeto sulle strade : a Ivrea trovata un'automobilista completamente ubriaca

Le pattuglie dei carabinieri di Borgomasino, Castellamonte e Ivrea si sono unite in un servizio di controllo straordinario nelle serate di venerdì 24 e sabato 25 gennaio 2025. Sul territorio ...

Controlli su un bus diretto in Val Bidente - un giovane trovato in possesso di hashish

Forlì, 15 marzo 2025 - Proseguono le attività pianificate nell’ambito del tavolo tecnico interforze svoltosi in Questura, con servizi di controllo orientati a contrastare i comportamenti devianti e ...

Vivevano in sei in una cantina: scattano i controlli ad alloggi sovraffollati e subaffitti. Ne parlano su altre fonti