Civile di Brescia il bambino di 11 anni che, nel pomeriggio di venerdì 11 aprile, è stato investito da un'Auto in via Cremona ad Asola, comune mantovano al confine con la nostra provincia. Il piccolo, dopo l’impatto con una Skoda, è stato sbalzato dalla sella, finendo. Bresciatoday.it - Auto travolge la sua bici, bimbo al Civile in eliambulanza Leggi su Bresciatoday.it È stato ricoverato aldi Brescia il bambino di 11 anni che, nel pomeriggio di venerdì 11 aprile, è stato investito da un'in via Cremona ad Asola, comune mantovano al confine con la nostra provincia. Il piccolo, dopo l’impatto con una Skoda, è stato sbalzato dalla sella, finendo.

