Inter-Cagliari Inzaghi opta per 3 novità di formazione – Sky

Inter-Cagliari si disputerà oggi 12 aprile alle ore 18 allo Stadio San Siro: di seguito gli ultimi aggiornamenti sulla probabile formazione dei nerazzurri.LA DECISIONE – Inter-Cagliari vedrà vari cambi di formazione, per quanto concerne i nerazzurri, rispetto al match dell'Allianz Arena contro il Bayern Monaco. La volontà di Simone Inzaghi di applicare un turnover ragionato non coincide soltanto, dunque, con la scelta di puntare per la prima volta su Nicola Zalewski dal primo minuto di un match di Serie A. Infatti, il piacentino ha deciso di fare affidamento anche su Davide Frattesi, a centrocampo, e su Marko Arnautovic, nel reparto offensivo.Inter-Cagliari, Inzaghi pensa al Bayern Monaco nella composizione della formazione contro i sardiIL RAGIONAMENTO – Inevitabilmente, le scelte che Inzaghi andrà a compiere, per quanto riguarda l'11 titolare da schierare in Inter-Cagliari, non potranno che risentire dal prossimo match dei nerazzurri.

