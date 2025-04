Dalle sfilate alla malattia Rossella Moretti | Mi sveglio con le gambe di legno

Rossella Moretti ha 40 anni e una malattia rara e invalidante, sconosciuta ai medici e all’Inps, che le impedisce di . Dalle sfilate alla malattia, Rossella Moretti: “Mi sveglio con le gambe di legno” su Perizona.it Perizona.it - Dalle sfilate alla malattia, Rossella Moretti: “Mi sveglio con le gambe di legno” Leggi su Perizona.it ha 40 anni e unarara e invalidante, sconosciuta ai medici e all’Inps, che le impedisce di .: “Micon ledi” su Perizona.it

Potrebbe interessarti anche:

Giovanni Allevi torna dopo la malattia - una data in Sicilia

Dopo un lungo stop e un ritorno sold out, Giovanni Allevi torna a calcare i… L’articolo Giovanni Allevi torna dopo la malattia, una data in Sicilia proviene da Sicilia.news. Continua a leggere la ...

“Ho avuto la malattia dei pirati del XVII secolo - lo scorbuto. Avevo smesso di mangiare e sono tornati i problemi di salute mentale” : lo rivela Robbie Williams

Robbie Williams in una intervista al Mirror ha parlato apertamente di come il suo anno sia iniziato in modo difficile. a causa della depressione. La superstar ha anche rivelato di aver ricevuto una ...

Angelica Amodei e la terribile malattia che l’ha colpita : la figlia di Rosanna Lambertucci si confessa

Angelica Amodei, figlia della celebre conduttrice e nutrizionista Rosanna Lambertucci, ha vissuto un’esperienza drammatica che ha segnato la sua vita, ma che non ha mai voluto esporre al pubblico ...

Rossella Moretti, dalle sfilate alla malattia. Alessandria, l'ex modella Rossella Moretti e la neuropatia delle piccole fibre: «Ho la malattia delle gambe di legno, ma è sconosciuta all'Inps. Mi ha rovinato la vita». Ne parlano su altre fonti

(In base alle informazioni di torino.corriere.it:) Rossella Moretti, dalle sfilate alla malattia - Per usufruire del servizio di domande e risposte de ilMedicoRisponde è necessario essere registrati al sito Corriere.it o a un altro dei siti di RCS Mediagroup.

(Da quanto emerge da today.it:) "Mi sveglio con le gambe di legno, ma la mia malattia è sconosciuta": la dolorosa storia dell'ex modella - Rossella Moretti, 40 anni e proveniente da Alessandria, in Piemonte, ha dovuto interrompere la sua attività professionale a causa di una malattia sconosciuta ai più ...

(Lo segnala ilpiccolo.net:) Ex modella: “Ho una malattia che l’Inps non conosce” - CASTELFERRO – Rossella Moretti ha 40 anni e faceva la modella ... Appare sorridente e solare, che viene difficile immaginarla nella nuova vita, condizionata da una malattia piuttosto rara che ne mina ...