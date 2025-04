Ucraina | proposta divisione stile Berlino post-guerra per accordo di pace

Ucraina potrebbe essere divisa, "quasi come Berlino dopo la Seconda guerra Mondiale", nell'ambito di un accordo di pace tra Kiev e Mosca: lo ha detto in un'intervista al Times l'inviato speciale di Donald Trump per Ucraina e Russia, Keith Kellogg. Il generale, figura di spicco negli sforzi statunitensi per porre fine alla guerra in corso da tre anni, ha suggerito che le truppe britanniche e francesi potrebbero istituire zone di controllo nell'ovest del Paese come parte di una "forza di rassicurazione", con l'esercito russo nell'est occupato. Tra di esse ci sarebbero le forze ucraine e una zona smilitarizzata.

Ucraina «divisa come Berlino dopo la seconda guerra mondiale» : l'idea del generale Kellogg (inviato di Trump a Kiev per la pace)

L'Ucraina potrebbe essere divisa come Berlino dopo la seconda guerra mondiale. Lo ha suggerito il generale Keith Kellogg, l'inviato di Donald Trump a Kiev, in un'intervista al...

«Ucraina divisa come Berlino nel 1945» - l’idea scappata all’inviato di Trump (e il dietrofront). La tentazione di cedere il Donbass a Mosca

Dividere l’Ucraina «quasi come Berlino dopo la Seconda guerra mondiale, dove c’era una zona russa, una francese, una britannica e una americana». È l’idea ventilata in un’intervista al Times dal ...

Berlino : ‘No truppe UE in Ucraina senza coinvolgimento Usa’

Niente truppe europee in Ucraina “senza il pieno coinvolgimento degli Stati Uniti”: lo afferma una fonte del governo tedesco a poche ore del summit dei principali leader Ue a Parigi per decidere la ...

(A riportarlo è ilgiornale.it:) La proposta Usa: "Dividere l'Ucraina come la Germania dopo il 1945" - L'inviato speciale di Washington a Kiev ha proposto la divisione del Paese invaso in una zona di controllo russa, una britannica e una francese, divise da un'area smilitarizzata ...

(In base a quanto diffuso da repubblica.it:) “Spartire l’Ucraina come Berlino dopo il 1945”, l’idea dell’inviato di Trump - In una intervista al Times, il generale Keith Kellogg parla della possibilità della divisione del Paese come accordo di pace con le truppe dei Volenterosi a ...

(Da una nota di msn.com si apprende che:) Vertice su Ucraina, Meloni: divisione dell'Occidente sarebbe "esiziale per tutti" - che è quello di arrivare a una pace giusta e duratura in Ucraina, ha esortato la leader italiana, avvertendo che una divisione dell'Occidente sarebbe fatale "per tutti, in particolare per l'Ucraina".