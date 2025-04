I genitori di Andrea Sempio sbottano a Quarto Grado sul delitto di Garlasco | Tantissima rabbia Lo sfogo

genitori di Andrea Sempio si aprono a Quarto Grado dopo l'avviso di garanzia: “rabbia enorme, nostro figlio non c’entra nulla con il delitto”. Notizie.virgilio.it - I genitori di Andrea Sempio sbottano a Quarto Grado sul delitto di Garlasco: “Tantissima rabbia”. Lo sfogo Leggi su Notizie.virgilio.it disi aprono adopo l'avviso di garanzia: “enorme, nostro figlio non c’entra nulla con il”.

I genitori di Andrea Sempio sbottano a Quarto Grado sul delitto di Garlasco: "Tantissima rabbia". Lo sfogo.

(Ne dà notizia fanpage.it:) Garlasco, i genitori di Andrea Sempio: “Se avessimo avuto sospetti lo avremmo portato dai carabinieri” - Andrea Sempio torna indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. I genitori, Giuseppe e Daniela, lo difendono a Quarto Grado: “È sempre stato un ragazzo maturo e onesto. Non abbiamo mai avuto dubbi sulla ...

(A riportarlo è bigodino.it:) Morte Chiara Poggi, i genitori di Andrea Sempio rompono il silenzio: le dichiarazioni rilasciate - I genitori di Andrea Sempio commentano la situazione, affermando che avrebbero agito diversamente se avessero avuto sospetti riguardo al figlio ...

(Secondo quanto riportato da msn.com:) Chi ha passato le carte a Sempio? Le ombre sull'avvocato dei Poggi. Indagini parallele, file scomparsi e archiviazioni lampo: cosa non torna - La nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, che nel 2007 sconvolse Garlasco, non riguarda più soltanto Andrea Sempio – indagato per la seconda volta – ma lambisce ...