Chi era Graziano Mesina il ritratto dell’ex bandito super ricercato

È morto nell’ospedale San Paolo di Milano, dove era ricoverato da ieri., primula rossa del banditismo sardo. Nella giornata di ieri il Tribunale di Sorveglianza meneghino aveva accolto l’istanza di differimento pena per motivi di salute presentata dalle avvocate Beatrice Goddi e Maria Luisa Vernier per una grave patologia da cui era affetto l’83enne., detto Gratzianeddu, è stata una figura emblematica del banditismo sardo del secondo dopoguerra. Nato a Orgosolo il 4 aprile 1942, è noto soprattutto per le sue numerose evasioni da carceri di massima sicurezza: ben 22 tentativi, di cui 10 riusciti. La sua carriera criminale va ben oltre le fughe spettacolari, includendo traffico di droga e, soprattutto, sequestri di persona, spesso in collaborazione con l'”anonima sequestri”.