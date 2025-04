Lo ha schiacciato all’improvviso Pietro muore così a soli 35 anni mentre lavora

anni ha perso la vita dopo essere rimasto schiacciato da una porta blindata che avrebbe dovuto installare. L’incidente è avvenuto due giorni fa durante una consegna nel Trapanese. L’uomo era dipendente di una ditta con sede a Carini e si trovava sul posto per conto dell’azienda. In fase di trasporto, qualcosa è andato storto: la struttura metallica, pesantissima, gli è crollata addosso, senza lasciargli scampo.Dopo l’impatto, è stato immediatamente dato l’allarme. Sul luogo sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato l’uomo d’urgenza all’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime, tanto da rendere necessario il trasferimento a Palermo, con un passaggio iniziale al Civico tramite elisoccorso e poi il ricovero al Trauma center di Villa Sofia. Thesocialpost.it - “Lo ha schiacciato all’improvviso”. Pietro muore così, a soli 35 anni, mentre lavora Leggi su Thesocialpost.it Trapani – Ennesima tragedia sul lavoro in Sicilia. Un operaio di 35ha perso la vita dopo essere rimastoda una porta blindata che avrebbe dovuto installare. L’incidente è avvenuto due giorni fa durante una consegna nel Trapanese. L’uomo era dipendente di una ditta con sede a Carini e si trovava sul posto per conto dell’azienda. In fase di trasporto, qualcosa è andato storto: la struttura metallica, pesantissima, gli è crollata addosso, senza lasciargli scampo.Dopo l’impatto, è stato immediatamente dato l’allarme. Sul luogo sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato l’uomo d’urgenza all’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime, tanto da rendere necessario il trasferimento a Palermo, con un passaggio iniziale al Civico tramite elisoccorso e poi il ricovero al Trauma center di Villa Sofia.

