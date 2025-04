Zonawrestling.net - WWE: Cody Rhodes accende la fiamma con il duro messaggio a John Cena a SmackDown

L’episodio dell’11 aprile disi è svolto all’Climate Pledge Arena di Seattle, Washington, e con la Road To WrestleMania 41 ormai avviata, le aspettative per l’evento più grande dell’anno sono alle stelle, soprattutto per quanto riguarda il match diè pronto a difendere il Titolo Mondiale Indiscusso controa WrestleMania.ha vinto la Royal Rumble 2025 e il suo heel turn ha portato il drama a un livello superiore.è salito sul ring all’inizio della seconda ora dello show, con titoli storici della WWE disposti intorno al quadrato per evidenziare l’importanza del match che lo vedrà protagonista a WrestleMania 41 contro. We got a lot of title belts out here tonight on #WWE #pic.twitter.com/d95zdAWsQp— Ringside News: WWE & AEW Wrestling News (@ringsidenews) April 12, 2025 Dopo aver preso un momento per entusiasmare i fan,ha cominciato a parlare direttamente del suo avversario, sottolineando comestia cercando di abbattere l’eredità della compagnia, e ha aggiunto che ciò che arriverà con i prossimi venti campioni non cambierà la situazione.