Mancati congedi parentali | la Uil Fpl di Cesena citerà in giudizio l' Ausl Romagna

Cesena nei prossimi giorni citerà in giudizio l'Ausl Romagna "per il mancato riconoscimento per i dipendenti turnisti delle malattie e dei congedi parentali in giornata festiva". Comunica il sindacato: "Stando a una verifica effettuata su un campione significativo di dipendenti. Cesenatoday.it - "Mancati congedi parentali": la Uil Fpl di Cesena citerà in giudizio l'Ausl Romagna Leggi su Cesenatoday.it La Uil Fpl dinei prossimi giorniinl'"per il mancato riconoscimento per i dipendenti turnisti delle malattie e deiin giornata festiva". Comunica il sindacato: "Stando a una verifica effettuata su un campione significativo di dipendenti.

Potrebbe interessarti anche:

Congedi parentali - il Tribunale riconosce il diritto al congedo retribuito per ciascun figlio in caso di parto gemellare. Vittoria della UIL Scuola RUA a Modena

Con una decisione destinata a fare giurisprudenza, il Tribunale di Modena ha stabilito che i genitori di gemelli hanno diritto a usufruire del congedo parentale retribuito al 100% per ciascun ...

Scuola - congedi parentali docenti e ATA : cosa cambia con la LdB 2025 [guida aggiornata FLC CGIL]

La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto importanti novità sui congedi parentali destinati al personale scolastico. Per agevolare l’applicazione corretta delle nuove disposizioni, è disponibile una ...

Giovanni Congedi nella consulta di Anci Lazio dell'associazionismo

Giovanni Congedi nella consulta di Anci Lazio dell'associazionismo. Il vicesindaco di Barbarano Romano è stato nominato membro per conto della Lega. La consulta è un organo strategico che riunisce ...

"Mancati congedi parentali": la Uil Fpl di Cesena citerà in giudizio l'Ausl Romagna. CONGEDO PARENTALE/ Un mese pagato all’80% per il 2024 ma c’è una condizione (SCHEDA). Contratto Ryanair, Cgil e Uil sfidano la Cisl: 90% di No a un accordo al ribasso. Ripresa della trattativa: l’Aran cambia passo.. Ne parlano su altre fonti

(Risulta da fonti di msn.com che:) Come funziona il congedo parentale nella Scuola: ecco la Scheda Uil Scuola Rua - sia docente che educativo e ATA. Il sindacato Uil Scuola Rua ha pubblicato un'utile scheda che riassume le principali regole dei congedi parentali per il personale scolastico. Ecco nel dettaglio ...

(In base alle informazioni di tecnicadellascuola.it:) Congedi parentali per il personale scolastico, una guida della FLC CGIL aggiornata alla Legge di Bilancio 2025 - L’ultima Legge di Bilancio ha apportato importanti modifiche in tema di congedi parentali. La FLC CGIL propone sull’argomento un’utile guida che fornisce un quadro completo sul congedo parentale per i ...

(In base alle informazioni di edotto.com:) Congedo parentale 2025: nuovi codici evento in arrivo - Nel 2025 il congedo parentale subisce importanti modifiche con un innalzamento strutturale dell’indennità all’80% della retribuzione per il periodo massimo di tre mesi non trasferibile all’altro ...