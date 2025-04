E' morto Graziano Mesina l' ex primula rossa del banditismo sardo | era appena stato scarcerato per motivi di salute

stato concesso il differimento pena dopo l'istanza degli avvocati. Era stato detenuto al carcere di Opera per due anni Tgcom24.mediaset.it - E' morto Graziano Mesina, l'ex primula rossa del banditismo sardo: era appena stato scarcerato per motivi di salute Leggi su Tgcom24.mediaset.it La sua legale: "Su di lui una sorta di accanimento". Gli eraconcesso il differimento pena dopo l'istanza degli avvocati. Eradetenuto al carcere di Opera per due anni

