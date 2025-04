Campagna il ricordo del Maresciallo Ordinario Pastore e del Carabiniere Scelto Ferraro | il video della cerimonia

Campagna, presso la Basilica di Santa Maria della Pace di piazza Duomo, la cerimonia commemorativa del Maresciallo Ordinario Francesco Pastore e del Carabiniere Scelto Francesco Ferraro, prematuramente scomparsi il 6 aprile 2024, durante lo. Salernotoday.it - Campagna, il ricordo del Maresciallo Ordinario Pastore e del Carabiniere Scelto Ferraro: il video della cerimonia Leggi su Salernotoday.it Si è tenuta questa mattina, 12 aprile, alle ore 9:30, a, presso la Basilica di Santa MariaPace di piazza Duomo, lacommemorativa delFrancescoe delFrancesco, prematuramente scomparsi il 6 aprile 2024, durante lo.

Potrebbe interessarti anche:

Felice Laveglia muore a 17 anni schiacciato dal trattore a Montopoli Valdarno : ‘Amava la campagna’

Il drammatico ritrovamento del papà che non l’aveva visto rientrare Un drammatico incidente ha sconvolto Montopoli Valdarno. Felice Laveglia, 17 anni, ha perso la vita schiacciato dal trattore ...

Alla scoperta delle vecchie vie d’acqua e vapore di Spilamberto con la passeggiata 'Voci dalla campagna'

Lunedì 21 aprile alle 15 appuntamento a Spilamberto con la passeggiata a tema "Voci dalla campagna": il fischio del vapore propone un itinerario alla riscoperta delle vie d'acqua e di vapore che ...

Visite guidate per la terza età alla cupola di Santa Maria di Campagna

Nuovo appuntamento culturale per gli over 65 residenti a Piacenza, promosso dall'Ufficio Attività Socioricreative del Comune: in calendario giovedì 6 febbraio - in replica la settimana seguente, ...

Campagna, il ricordo del Maresciallo Ordinario Pastore e del Carabiniere Scelto Ferraro: il video della cerimonia. Un anno dopo, a Campagna la cerimonia in memoria di Pastore e Ferraro. Campagna. Spazio urbano e una Stele per i 2 carabinieri. Ne parlano su altre fonti

(Da una nota di occhionotizie.it si apprende che:) Campagna, il maresciallo ordinario Fabio Pignatiello è il nuovo comandante alla Stazione Carabinieri - Il maresciallo ordinario Fabio Pignatiello è il nuovo comandante della Stazione Carabinieri di Campagna. Quarantaduenne, ebolitano di nascita, dal 2003 è in forza nell’Arma dapprima quale Carabiniere ...

(Il quotidiano vocedistrada.it ha riportato che:) Campagna. Il maresciallo Fabio Pignatiello, nuovo comandante stazione carabinieri - Campagna. Il maresciallo Fabio Pignatiello originario di Eboli è il nuovo comandante della stazione dei carabinieri. Pignatiello 42enne, ebolitano di nascita, dal 2003 è in forza nell’Arma dapprima ...

(A darne comunicazione è msn.com:) Un concorso in ricordo del maresciallo Daloiso - Il ricordo del maresciallo è rimasto vivo nella memoria collettiva. A questo proposito è stata dedicato il concorso con relativa borsa di studio, realizzato dalla sezione codigorese dell ...