Il Forlì senza Trombetta fa visita ad un pericolante Piacenza Manteniamo alta la concentrazione

Forlì Calcio che domenica alle 15 farà visita ad un Piacenza ancora in lotta per non retrocedere. I galletti al contrario con l'obbiettivo di proseguire nel filotto di vittorie consecutive (ben dieci) o al massimo di gestire il vantaggio di sette punti sul. Europa.today.it - Il Forlì senza Trombetta fa visita ad un pericolante Piacenza. "Manteniamo alta la concentrazione" Leggi su Europa.today.it Quart'ultima di campionato per ilCalcio che domenica alle 15 faràad unancora in lotta per non retrocedere. I galletti al contrario con l'obbiettivo di proseguire nel filotto di vittorie consecutive (ben dieci) o al massimo di gestire il vantaggio di sette punti sul.

Potrebbe interessarti anche:

La coordinatrice nazionale Pd per il terzo settore Marta Bonafoni in visita al Forum di Forlì-Cesena

Il Forum del terzo settore di Forlì-Cesena si conferma come un attore nella promozione della cittadinanza attiva, della solidarietà e della collaborazione tra le numerose organizzazioni che operano ...

L’evento. L’intensa visita di Sara Simeoni a Forlì fra Libertas e Panathlon

Una giornata speciale, tutta forlivese, per l’olimpionica di Mosca ’80 – ma anche due volte argento e il record del mondo a 2,01 metri – Sara Simeoni, una delle atlete più amate della storia ...

Il ministro Giuli in visita a Forlì - dai mosaici del volo alla Ripa : cosa ha detto

Forlì, 22 febbraio 2025 – Il ministro alla cultura, Alessandro Giuli, ha visitato sabato mattina l'ex collegio aeronautico, ora sede di una scuola, in piazzale della Vittoria, per poi, dopo pranzo ...

Il Forlì senza Trombetta fa visita ad un pericolante Piacenza. "Manteniamo alta la concentrazione". Il Forlì senza Trombetta fa visita ad un pericolante Piacenza. "Manteniamo alta la concentrazione". Forlì, nuovo acuto di Trombetta "Un gol e una vittoria speciali". La Romagna è biancorossa! Forlì-Ravenna 3-2!. Trombetta: "Dedico il gol a tutta la città di Forlì", Onofri: "Noi non molliamo ci sono ancora sei giornate". Il Forlì più forte della storia ha un piede in serie C: spazzato via anche il Tuttocuoio. Ne parlano su altre fonti

(L’agenzia forlitoday.it ha pubblicato che:) Il Forlì senza Trombetta fa visita ad un pericolante Piacenza. "Manteniamo alta la concentrazione" - I galletti andranno a Piacenza con l'obbiettivo di proseguire nel filotto di vittorie consecutive (ben dieci) o al massimo di gestire il vantaggio di sette punti sul Ravenna a quattro gare dal fischio ...

(Dalle pagine di msn.com si apprende che:) Trombetta, è il gol più pesante: "Il Forlì meritava questa gioia" - Il Forlì ai piedi di Michele Trombetta. La capolista corre veloce ... in campionato – del 30enne bomber di Sala Bolognese, e fa 13. Tante sono le vittorie inanellate dai biancorossi nelle ...

(Da quanto emerge da ilrestodelcarlino.it:) Forlì, nuovo acuto di Trombetta "Un gol e una vittoria speciali" - Trombetta, infine, fa chiarezza sulle proprie condizioni: "In allenamento devo un po’ gestirmi, ho imparato a farlo in questo periodo ma non nego che la caviglia mi crea ancora qualche problema.