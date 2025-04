Sanlorenzo chiude il Fuorisalone 2025 con Wind Labyrinth all’Università Statale

2025 della Milano Design Week, Sanlorenzo sceglie di stupire e ispirare. In uno dei luoghi simbolo della manifestazione, l'Università degli Studi di Milano, il cantiere nautico di alta gamma presenta "Wind Labyrinth", un'installazione spettacolare e poetica che unisce arte, design e sostenibilità. L'opera è parte della mostra-evento INTERNI CRE-ACTION, a cura di Interni Magazine, che quest'anno esplora il potenziale creativo della collaborazione tra discipline e visioni progettuali diverse.Un labirinto di vele progettato da LissoniNel maestoso Cortile del Settecento, uno dei cuori pulsanti del Fuorisalone, prende forma un labirinto di vele, rande e fiocchi riciclati, sospesi nello spazio con armonia e leggerezza.Fonte: Ufficio stampaInstallazione Sanlorenzo al Fuorisalone 2025L'opera, progettata da Piero Lissoni, direttore artistico di Sanlorenzo, si configura come un viaggio immersivo e sensoriale in cui la metafora del vento diventa linguaggio narrativo.

