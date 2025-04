Crozza non smette per ora di imitare De Luca Il governatore nella parodia tv attacca Fico

Crozza continua nel suo cavallo di battaglia: l'imitazione di Vincenzo De Luca. E preconizza ciò che potrebbe accadere a breve, ovvero l'attacco a Roberto Fico. Leggi su Fanpage.it Mauriziocontinua nel suo cavallo di battaglia: l'imitazione di Vincenzo De. E preconizza ciò che potrebbe accadere a breve, ovvero l'attacco a Roberto

Fratelli di Crozza - De Luca : "Le leggi? Solo contro di me! Nei processi basterà dire di non essere De Luca per essere assolto”

Maurizio Crozza torna nei panni di Vincenzo De Luca, pronto a “tornare alla vita normale” dopo la recente decisione della Corte Costituzionale che blocca la possibilità di un terzo mandato come ...

Crozza-De Luca dopo la Consulta : “Le leggi? Solo contro di me! Nei processi basterà dire di non essere De Luca per essere assolti”

Nella nuova puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza torna nei panni di Vincenzo De Luca, pronto a “tornare alla ...

L'infanzia di Mauro Corona nell'imitazione di Maurizio Crozza : «Io sono sta allattato da una damigiana» | Il video

C'era anche Mauro Corona tra i personaggi di Maurizio Crozza nella puntata di ieri, venerdì 21 marzo in prima serata su Nove. Il comico genovese, nella sua parodia, si è soffermato sull'infanzia ...

(Il quotidiano ilfattoquotidiano.it ha riportato che:) Crozza, il monologo sui dazi: “Imprenditore, guadagnerai un po’ meno…Ma non mandare a casa i lavoratori” - Nell’ultima puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza commenta i dazi imposti da Trump e lancia un appello all’Europ ...

(Dalle pagine di stream24.ilsole24ore.com si apprende che:) Crozza fa Meloni: io non capisco la gente che non ci piacciono i dazi - Roma, 5 apr. (askanews) - Nella puntata di Fratelli di Crozza, in onda in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza ...