Abortire a Roma | la mappa delle strutture dove si può interrompere la gravidanza Allarme consultori

Roma ci sono nove ospedali, due poliambulatori e tre consultori in cui è possibile effettuare un’interruzione volontaria di gravidanza. I dati, che tracciano una prima mappatura ufficiale delle strutture in cui le donne possono Abortire, arrivano dall’Istituto superiore di sanità.Un elenco. Romatoday.it - Abortire a Roma: la mappa delle strutture dove si può interrompere la gravidanza. Allarme consultori Leggi su Romatoday.it ci sono nove ospedali, due poliambulatori e trein cui è possibile effettuare un’interruzione volontaria di. I dati, che tracciano una primatura ufficialein cui le donne possono, arrivano dall’Istituto superiore di sanità.Un elenco.

Abortire a Roma: la mappa delle strutture dove si può interrompere la gravidanza. Allarme consultori. Mafia nigeriana a Roma: schiavizzate, violentate e costrette ad abortire. «Presi di mira» i consultori. Nel Lazio la metà di quelli previsti per legge. Aborto sicuro, la campagna “The unheard voice” perché la voce delle donne sia ascoltata. Roma, picchiata e stordita con spray dal compagno che voleva farla abortire: arrestato 50enne. Botte e spray spruzzato in bocca alla compagna incinta per farla abortire. Arrestato un 50enne. Ne parlano su altre fonti

(Ne dà notizia msn.com:) Aborto, pubblicata sul sito dell’Iss la mappa delle strutture. «Mancano i dati sugli obiettori» - Sul sito dell'Istituto superiore di sanità pubblicati gli elenchi di ospedali e cliniche con il numero totale di Ivg effettuate, comprese quelle farmacologiche. Ma. C'è più di un "ma", spiega Federica ...