Milan controlli ok per Maignan | dimesso dopo la notte in ospedale

Milan, Mike Maignan, dopo lo scontro ieri sera con Jimenez al 53? di Udinese-Milan, è stato tenuto sotto osservazione in ospedale per la notte e questa mattina è stato dimesso per fare rientro a Milano. Lapresse.it - Milan, controlli ok per Maignan: dimesso dopo la notte in ospedale Leggi su Lapresse.it Il portiere del, Mikelo scontro ieri sera con Jimenez al 53? di Udinese-, è stato tenuto sotto osservazione inper lae questa mattina è statoper fare rientro ao.

