Unifil, il gelo Meloni-Netanyahu: «Inaccettabile, fermatevi». E la premier va in Medio Oriente, forse dopo il Consiglio Ue (Di lunedì 14 ottobre 2024) «Inaccettabile». Lo dice e lo ripete più volte Giorgia Meloni in una telefonata dai toni duri con Benjamin Netanyahu, il premier israeliano deciso a portare fino in fondo il suo Ilmessaggero.it - Unifil, il gelo Meloni-Netanyahu: «Inaccettabile, fermatevi». E la premier va in Medio Oriente, forse dopo il Consiglio Ue Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) «». Lo dice e lo ripete più volte Giorgiain una telefonata dai toni duri con Benjamin, ilisraeliano deciso a portare fino in fondo il suo

Gaza - 5 bambini morti in un raid Idf - irruzione tank israeliani in base Unifil - 15 feriti - Meloni a Netanyahu : "Attacchi inaccettabili" - VIDEO - L'Idf ha lanciato un nuovo raid nel nord della Striscia uccidendo 5 bambini. 400 . Secondo Save The Children dallo scorso ottobre, più di 16. Si aggrava il bilancio dei morti a Gaza. Questi ultimi stavano giocando vicino a un bar nella zona di Al-Shati quando sono stati uccisi da un attacco con droni. (Ilgiornaleditalia.it)

Netanyahu sente Meloni : "In Ue pressioni su parte sbagliata" - La presidente del Consiglio italiana - ha spiegato palazzo Chigi - "ha ribadito l'inaccettabilità che Unifil sia stata attaccata dalle forze armate israeliane, ricordando come la Missione agisca su mandato del Consiglio di Sicurezza per contribuire alla stabilità regionale". . Il riferimento, comunque, non pare essere destinato all'Italia che, come ha affermato il portavoce dell'esercito Daniel ... (Iltempo.it)

Netanyahu chiede a Meloni il ritiro di Unifil - Il suo obiettivo è quello di essere uno scudo umano per i terroristi di Hezbollah e il rifiuto li rendono ostaggi di Hezbollah, mettendo in pericolo loro e i nostri soldati”, ha detto Netanyahu. Il comunicato del governo dello stato ebraico, invece, ribadisce le ragioni dell’esecutivo di Netanyahu: “Nella mia conversazione odierna con Meloni ho sottolineato che alla luce delle atrocità del 7 ... (Ilfoglio.it)