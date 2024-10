Una nuova ambulanza per la pubblica assistenza di Castiglion Fibocchi (Di lunedì 14 ottobre 2024) Domenica 13 ottobre è avvenuta l’inaugurazione della nuova ambulanza da parte della pubblica assistenza di Castiglion Fibocchi. Il moderno mezzo sanitario si è aggiunto all’attuale parco auto dell’associazione grazie al contributo del Comune, rappresentato dal sindaco Marco Ermini, dalle aziende Arezzonotizie.it - Una nuova ambulanza per la pubblica assistenza di Castiglion Fibocchi Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Domenica 13 ottobre è avvenuta l’inaugurazione dellada parte delladi. Il moderno mezzo sanitario si è aggiunto all’attuale parco auto dell’associazione grazie al contributo del Comune, rappresentato dal sindaco Marco Ermini, dalle aziende

