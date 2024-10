"Un passo alla volta": Balti, nuovo taglio di capelli e lotta al tumore (Di lunedì 14 ottobre 2024) Bianca Balti, sui social, ha rotto il silenzio prima dell'inizio della chemioterapia. La modella, un mese fa, si è sottoposta a un intervento per rimuovere il tumore ovarico. "Un passo alla volta", ha scritto sul suo profilo per aggiornare i fan. Balti sta portando avanti una vera e propria battaglia contro il cancro. Su Instagram si è mostrata con un nuovo taglio di capelli ed ha commentato il cambiamento. Iltempo.it - "Un passo alla volta": Balti, nuovo taglio di capelli e lotta al tumore Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Bianca, sui social, ha rotto il silenzio prima dell'inizio della chemioterapia. La modella, un mese fa, si è sottoposta a un intervento per rimuovere ilovarico. "Un", ha scritto sul suo profilo per aggiornare i fan.sta portando avanti una vera e propria battaglia contro il cancro. Su Instagram si è mostrata con undied ha commentato il cambiamento.

