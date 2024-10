The Penguin episodio 4: recap e spiegazione del finale (Di lunedì 14 ottobre 2024) The Penguin episodio 4: recap e spiegazione del finale Attenzione – Questo articolo contiene spoiler sull’episodio 4 di The Penguin L’episodio 4 di The Penguin presenta un finale scioccante mentre la serie entra nel vivo per Sofia Falcone (Cristin Milioti) indagandone il passato. Come visto nella nuova serie Max con Colin Farrell nel ruolo del protagonista, Oz Cobb è riuscito a formare un’alleanza con Sofia negli episodi precedenti. Tuttavia, sembra che la loro collaborazione sia già andata in pezzi in seguito a importanti rivelazioni legate al passato di Sofia e a una decisione coraggiosa presa dalla figlia di Carmine Falcone. Negli episodi già visti di The Penguin, Oz Cobb ha cercato di ottenere più potere negli inferi di Gotham, assecondando la sua grande ambizione che è eguagliata solo da quella di Sofia Falcone stessa. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) The4:delAttenzione – Questo articolo contiene spoiler sull’4 di TheL’4 di Thepresenta unscioccante mentre la serie entra nel vivo per Sofia Falcone (Cristin Milioti) indagandone il passato. Come visto nella nuova serie Max con Colin Farrell nel ruolo del protagonista, Oz Cobb è riuscito a formare un’alleanza con Sofia negli episodi precedenti. Tuttavia, sembra che la loro collaborazione sia già andata in pezzi in seguito a importanti rivelazioni legate al passato di Sofia e a una decisione coraggiosa presa dalla figlia di Carmine Falcone. Negli episodi già visti di The, Oz Cobb ha cercato di ottenere più potere negli inferi di Gotham, assecondando la sua grande ambizione che è eguagliata solo da quella di Sofia Falcone stessa.

