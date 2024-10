Lanotiziagiornale.it - Taiwan, la Cina invia una flotta da guerra e mette in allarme il governo di Taipei: “Difenderemo nostra libertà”

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Attorno all’isola dila tensione continua a salire. Ladovrebbe “rispettare la scelta del popolo didi uno stile di vita libero e democratico, e astenersi da provocazioni militari”. E’ quanto precisato in una dichiarazione dell’ufficio del presidenteese Lai Ching-te, in cui si afferma che mantenere la pace e la stabilità su entrambi i lati dello stretto diè una “responsabilità comune”. “Il nostrocontinuerà a difendere il nostro sistema costituzionale di democrazia e. Siamo fiduciosi e in grado di salvaguardare la sicurezza nazionale”, si legge nel documento, rilanciato dalla Bbc. Intanto il ministero della Difesaese ha denunciato quelle che definisce manovre militari “irrazionali e provocatorie” della, ha deciso di schierare “forze adeguate”, chiarendo al contempo di voler evitare qualsiasi scontro diretto.