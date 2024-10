StraFrosinone: ecco i vincitori della quarantesima edizione (Di lunedì 14 ottobre 2024) Un grande successo per la 40esima edizione della StraFrosinone. Più di 300 gli atleti che hanno percorso tutta la città di Frosinone. A vincere nel maschile è di nuovo Diego Popoccia, alla sua sesta vittoria consecutiva della manifestazione del capoluogo ciociaro. Per lui un tempo di 44’04” Frosinonetoday.it - StraFrosinone: ecco i vincitori della quarantesima edizione Leggi tutta la notizia su Frosinonetoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Un grande successo per la 40esima. Più di 300 gli atleti che hanno percorso tutta la città di Frosinone. A vincere nel maschile è di nuovo Diego Popoccia, alla sua sesta vittoria consecutivamanifestazione del capoluogo ciociaro. Per lui un tempo di 44’04”

Strafrosinone, oltre trecento atleti al traguardo: vince Diego Papoccia, il rivale Carraroli sbaglia strada vicino all'arrivo - Ben oltre trecento gli atleti che hanno tagliato il traguardo conquistando la prestigiosa medaglia messa in palio dall’organizzazione dell’Atletica Frosinone per questa edizione ... (ilmessaggero.it)

Malore per un giovane durante la StraFrosinone, soccorso dai sanitari del 118 - Frosinone – Malore per un giovane durante la storica StraFrosinone in corso nella mattinata di oggi, domenica 13 ottobre, nel capoluogo. Stando alle prime informazioni trapelate, poco fa, si è reso ne ... (informazione.it)

