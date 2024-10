Sorpresi sulla E45 con l'automobile carica di merce contraffatta: denunciati (Di lunedì 14 ottobre 2024) I Carabinieri del Radiomobile di Città di Castello hanno denunciato un 57enne e un 64enne campani, con precedenti di polizia, per possesso di merce contraffatta destinata alla vendita.I militari hanno fermato e controllato l’autovettura dei due all’altezza dello svincolo di Città di Castello Perugiatoday.it - Sorpresi sulla E45 con l'automobile carica di merce contraffatta: denunciati Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) I Carabinieri del Radiomobile di Città di Castello hanno denunciato un 57enne e un 64enne campani, con precedenti di polizia, per possesso didestinata alla vendita.I militari hanno fermato e controllato l’autovettura dei due all’altezza dello svincolo di Città di Castello

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Merce contraffatta - sequestrati oltre 2400 prodotti. Denunciato il titolare di una ditta - Porto Recanati, 2 ottobre 2024 – Operazione di controllo economico dei finanzieri: ritirati oltre 2400 prodotti contraffatti e denunciato il titolare di una ditta di abbigliamento e articoli vari. Il commerciante è stato così denunciato per commercio di prodotti con segni falsi e segnalato per violazioni in materia di sicurezza dei prodotti. (Ilrestodelcarlino.it)

La Finanza sequestra merce contraffatta al Crame - Un migliaio di accessori elettronici tra telecamere, cuffie wireless, walkie talkie e molto altro privi dei requisiti di conformità e sicurezza. E proprio per questo ogni edizione è costellata da episodi come quelli sopra descritti, con espositori spregiudicati che cercano di truffare gli avventori vendendo prodotti contraffatti. (Ilrestodelcarlino.it)

Merce contraffatta - sequestro in un'azienda in Brianza : sigilli anche a un macchinario - Maxi sequestro in un'azienda in Brianza da parte della guardia di finanza. Proprio nei giorni del Gran Premio di Formula1, durante servizi di controllo, i militari delle fiamme gialle si sono presentati in un'attività di Meda dove sono stati sequestrati 2.500 articoli contraffatti con relativo... (Monzatoday.it)