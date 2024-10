Sonia Bruganelli replica con eleganza: la guerra con Selvaggia Lucarelli è solo all’inizio? (Di lunedì 14 ottobre 2024) Sonia Bruganelli risponde alle ultime accuse di Selvaggia Lucarelli (e non solo): è una strategia? L'articolo Sonia Bruganelli replica con eleganza: la guerra con Selvaggia Lucarelli è solo all’inizio? proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Blogtivvu.com - Sonia Bruganelli replica con eleganza: la guerra con Selvaggia Lucarelli è solo all’inizio? Leggi tutta la notizia su Blogtivvu.com (Di lunedì 14 ottobre 2024)risponde alle ultime accuse di(e non): è una strategia? L'articolocon: lacon? proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Selvaggia Lucarelli smonta Sonia Bruganelli «Lei è una iena» - Durante l’intervista a “Domenica In”, ha analizzato con precisione il comportamento della Bruganelli nel corso del programma “Ballando con le Stelle”. «Credo che in realtà Sonia sia in difficoltà perché il ruolo della concorrente non le si addice», ha concluso. Tuttavia, nonostante queste difficoltà, Selvaggia ha anche auspicato che la Bruganelli non venga eliminata, riconoscendo che la sua ... (Donnapop.it)

Ballando con le Stelle 19 - la reazione di Sonia Bruganelli dopo le stoccate di Selvaggia Lucarelli - Marco Salvati e Gabriele Parpiglia - Se io dicessi la metà delle cose che ha detto lei oggi sarei in prigione. La Lucarelli, poi ha rincarato la dose, contestando alla concorrente di non saper reggere il personaggio che si è creata in questi anni passati in televisione, durante un’ospitata a Domenica In: Cerca di appigliarsi ai salvagenti. (Isaechia.it)

“Non è all’altezza”. Ballando con le stelle - Selvaggia Lucarelli durissima con Sonia Bruganelli - Da Ballando con le stelle a Domenica In, il duro confronto tra Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli si sposta nello studio di Mara Venier. >> “È diventata una nobildonna”. Perché lei fa così… a lei piace avere questo piglio e commentare con commenti feroci”. Quindi non mi sembra che la sua giustificazione regga. (Caffeinamagazine.it)