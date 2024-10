Rubato il pc per le lezioni a una bimba tetraplegica, i genitori: "Mettetevi una mano sulla coscienza" (Di lunedì 14 ottobre 2024) Hanno forzato una porta ed una volta entrati nell’edificio della Scuola Secondaria di Primo Grado a Castelliri hanno fatto razzia dei computer usati dagli alunni nelle aule di informatica. È accaduto anche in altri comuni della provincia di Frosinone nei giorni scorsi: il colpo più clamoroso era quello messo a segno a Ceprano dove i computer portatili non erano ancora stati spacchettati dopo la Feedpress.me - Rubato il pc per le lezioni a una bimba tetraplegica, i genitori: "Mettetevi una mano sulla coscienza" Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di lunedì 14 ottobre 2024) Hanno forzato una porta ed una volta entrati nell’edificio della Scuola Secondaria di Primo Grado a Castelliri hanno fatto razzia dei computer usati dagli alunni nelle aule di informatica. È accaduto anche in altri comuni della provincia di Frosinone nei giorni scorsi: il colpo più clamoroso era quello messo a segno a Ceprano dove i computer portatili non erano ancora stati spacchettati dopo la

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Giardini di via Galliano - uomo con ferita sanguinante alla testa : "Mi hanno derubato" - Una sfilza di bottiglie e lattine di birra accanto ai giardinetti di fronte all'Esselunga, appena riqualificati ma che evidentemente presentano ancora notevoli. . Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeToday Via Giuseppe Galliano, quartiere di San Jacopino, lunedì 14 ottobre, ore 9. (Firenzetoday.it)

"I ladri hanno rubato anche il salvadanaio dei nostri bimbi" - I ladri tornano a colpire nell’hinterland a ridosso di Trento. E, nel mirino dei malviventi, è finita soprattutto Lavis in queste ore. L’ultimo colpo è avvenuto questo fine settimana, in via Brigà, con la testimonianza diretta di chi ha subito il furto riportata sul portale Facebook: “Sei di... (Trentotoday.it)

La suora col bottino da 80.000 euro? Dove gli hanno trovato l'oro rubato : nascondiglio imbarazzante - Indagini avviate dopo la denuncia-querela sporta dal Vescovo in persona, che segnalava mancanze di oro votivo in alcune parrocchie della Diocesi. Gran parte dell'oro votivo è andato perso in quanto fuso, recuperato solo in parte in forma di lingotto d'oro e sequestrato a un esercente, ep oi alcuni ex voto in argento e vari gioielli e bracciali, rinvenuti sia nella stanza occupata dalla ... (Liberoquotidiano.it)