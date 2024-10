Roma-Inter: prosegue contestazione tifosi giallorossi, Curva Sud vuota per i primi 15? (Di lunedì 14 ottobre 2024) prosegue la contestazione dei tifosi della Roma dopo l’esonero di Daniele De Rossi. Dopo essere entrati mezz’ora in ritardo durante la sfida contro l’Udinese, i rappresentanti della Curva Sud lasceranno gli spalti vuoti per i primi 15 minuti della partita contro l’Inter di domenica 20 ottobre. Lo riporta l’avvocato Lorenzo Contucci, che ha pubblicato su Instagram il comunicato della Curva: “In occasione di Roma-Inter la Curva Sud resterà fuori – per far risaltare ancor più il dissenso vista l’importanza della partita – per quindici minuti ed in silenzio per protestare contro una dirigenza che, alle promesse, non sta facendo seguire i fatti. Bandiere vilipese, stemma mai restituito, disorganizzazione diffusa, merchandising approssimativo, scelta di persone inadeguate a rappresentare la Roma sotto tutti i profili, vista la loro non conoscenza della realtà Romana, della storia dell’A.S. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)ladeidelladopo l’esonero di Daniele De Rossi. Dopo essere entrati mezz’ora in ritardo durante la sfida contro l’Udinese, i rappresentanti dellaSud lasceranno gli spalti vuoti per i15 minuti della partita contro l’di domenica 20 ottobre. Lo riporta l’avvocato Lorenzo Contucci, che ha pubblicato su Instagram il comunicato della: “In occasione dilaSud resterà fuori – per far risaltare ancor più il dissenso vista l’importanza della partita – per quindici minuti ed in silenzio per protestare contro una dirigenza che, alle promesse, non sta facendo seguire i fatti. Bandiere vilipese, stemma mai restituito, disorganizzazione diffusa, merchandising approssimativo, scelta di persone inadeguate a rappresentare lasotto tutti i profili, vista la loro non conoscenza della realtàna, della storia dell’A.S.

