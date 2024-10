Ilfattoquotidiano.it - Riempito di insulti razzisti, si siede in mezzo al campo: i suoi compagni smettono di giocare. Ora è lite sull’esito del match nel Messinese

(Di lunedì 14 ottobre 2024) L’ennesimo grave episodio di razzismo, ancora nel calcio di provincia: questa volta è successo durante la partita Jonica-Real Avola, valida per la quinta giornata del girone B del campionato di Eccellenza, nel. La gara, giocata al comunale di Santa Teresa di Riva, è stata segnata dai continui coririvolti all’attaccante colombiano della Jonica, Jairo Alegria. “I tifosi avversari mi urlavano ‘nero di m’ e mi facevano il verso della scimmia“, ha raccontato il calciatore, visibilmente provato. “Non mi era mai successo da quando gioco in Italia. Non ce la facevo più“. A pochi minuti dalla fine della partita, Alegria si è seduto a terra, rifiutandosi di proseguire. Idi squadra lo hanno seguito negli spogliatoi. In quel momento il Real Avola in vantaggio per 3-0. Non è chiaro quali sia stato il provvedimento preso dall’arbitro, Luigi Canicattì.