Pizzo sulla compravendita di un capannone da 1 milione di euro: indagato il fratello del boss Zagaria | VIDEO (Di lunedì 14 ottobre 2024) C'è anche Carmine Zagaria, fratello del capoclan dei Casalesi Michele 'capastorta', tra gli indagati a piede libero coinvolti nell'inchiesta che ha disarticolato la frangia del clan dei Casalesi, con 14 arresti, al cui vertice c'era il boss Antonio Mezzero, 62 anni, che dopo 24 anni di reclusione Casertanews.it - Pizzo sulla compravendita di un capannone da 1 milione di euro: indagato il fratello del boss Zagaria | VIDEO Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) C'è anche Carminedel capoclan dei Casalesi Michele 'capastorta', tra gli indagati a piede libero coinvolti nell'inchiesta che ha disarticolato la frangia del clan dei Casalesi, con 14 arresti, al cui vertice c'era ilAntonio Mezzero, 62 anni, che dopo 24 anni di reclusione

“Dal suo covo votava per far vincere lei”. Scoperta choc sul Grande Fratello Vip e il boss più ricercato d’Italia - Dopo la cattura di Matteo Messina Denaro, il boss di Sant’Onofrio era il più ricercato d’Italia. Ma c’è di più, perché dalle indagini è emerso come Paquale Bonavota votasse la sua concorrente preferita del reality show e invitasse anche persone di sua conoscenza a farlo, come emerso dai messaggi inviati al suo presunto fiancheggiatore Serratore in cui ”invitava a votare per una delle ... (Caffeinamagazine.it)

Giancarlo Siani - il fratello Paolo contro il “modello Gomorra” : «Film e fiction raccontano i boss forti e potenti - noi raccontiamo le vittime» - A parlare così è stato Paolo Siani, fratello di Giancarlo, il giornalista ucciso dalla camorra 39 anni fa, la sera del 23 settembre 1985 a Napoli. “Nel trentanovesimo anniversario della sua tragica scomparsa, rendiamo omaggio a Giancarlo Siani, coraggioso giornalista che ha sfidato l’omertà e l’indifferenza, lottando con determinazione contro la violenza della criminalità organizzata”, ha scritto ... (Secoloditalia.it)

Armi - droga e camorra : fine dell'esilio per il fratello del boss Picca - La dodicesima sezione del Riesame del Tribunale di Napoli ha annullato il provvedimento cautelare del divieto di dimora, emesso dal gip Marco Carbone su richiesta della Dda partenopea, nei confronti di Giuseppe Picca, fratello fiorista del boss di Teverola Aldo Picca. I giudici partenopei... (Casertanews.it)