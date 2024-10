Pensa di accendere un fumogeno alla partita di calcio del figlio, ma in realtà è un petardo: padre perde la mano (Di lunedì 14 ottobre 2024) A Menaggio, in provincia di Como, si è registrato un brutto pomeriggio di sport. Un 53enne ha perso una mano perché gli è esploso un petardo durante la partita del campionato under 14 che il figlio stava disputando. Fanpage.it - Pensa di accendere un fumogeno alla partita di calcio del figlio, ma in realtà è un petardo: padre perde la mano Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) A Menaggio, in provincia di Como, si è registrato un brutto pomeriggio di sport. Un 53enne ha perso unaperché gli è esploso undurante ladel campionato under 14 che ilstava disputando.

