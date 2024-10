Pattinaggio di Figura, Matteo Rizzo torna in gara e vince il Budapest Trophy (Di lunedì 14 ottobre 2024) Budapest, 14 ottobre 2024 – Da giovedì 10 a domenica 13 ottobre, il movimento italiano del Pattinaggio di Figura è stato impegnato in tre differenti contesti di gara, nei quali sono stati ottenuti risultati di rilievo. A Budapest (Ungheria) si è disputato il Budapest Trophy, inserito nell’ISU Challenger Series, il circuito internazionale cadetto. Matteo Rizzo (Fiamme Azzurre) ha effettuato il proprio rientro agonistico dopo l’operazione all’anca a cui si è sottoposto nello scorso inverno. Il due volte medagliato ai Campionati Europei ha archiviato l’esperienza con un convincente successo, ottenuto superando la quotata concorrenza dello svizzero Lukas Britschgi. La dinamica particolarmente rassicurante è rappresentata dal pieno recupero nella padronanza dei salti tripli. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di lunedì 14 ottobre 2024), 14 ottobre 2024 – Da giovedì 10 a domenica 13 ottobre, il movimento italiano deldiè stato impegnato in tre differenti contesti di, nei quali sono stati ottenuti risultati di rilievo. A(Ungheria) si è disputato il, inserito nell’ISU Challenger Series, il circuito internazionale cadetto.(Fiamme Azzurre) ha effettuato il proprio rientro agonistico dopo l’operazione all’anca a cui si è sottoposto nello scorso inverno. Il due volte medagliato ai Campionati Europei ha archiviato l’esperienza con un connte successo, ottenuto superando la quotata concorrenza dello svizzero Lukas Britschgi. La dinamica particolarmente rassicurante è rappresentata dal pieno recupero nella padronanza dei salti tripli.

Pattinaggio di figura - Budapest Trophy : Rizzo vince al rientro dopo l’intervento all’anca - 59 e ha ampiamente preceduto i britannici Antastasia Vaipan-Law/Luke Digby, secondi classificati con 171. 28, che è valso la 13a piazza. 61), chiudendo al 9° posto. 28). Meglio di lui ha fatto solamente l’austriaco Maurizio Zandron (209. The post Pattinaggio di figura, Budapest Trophy: Rizzo vince al rientro dopo l’intervento all’anca appeared first on SportFace. (Sportface.it)

Pattinaggio di figura : Nakata domina lo short alla tappa Junior Grand Prix di Wuxi - bene Petracchi-Basile nella danza - 11 6 7 Ashlie SLATTER / Atl ONGAY-PEREZ GBR 55. Da segnalare l’ottimo piazzamento in top 10 di Vittoria Petracchi-Daniel Basile, ottavi con 53. 94 9 10 John KIM CAN 60. 74 3 4 Sara KISHIMOTO / Atsuhiko TAMURA JPN 58. 15, 33. 62 7 8 Vittoria PETRACCHI / Daniel BASILE ITA 53. (Oasport.it)

Junior Grand Prix di Pattinaggio di Figura - gli Azzurrini in gara in Cina per le medaglie - 30: programma libero donne Qui i risultati in tempo reale Tra gli altri impegni del weekend da segnalare il Budapest Trophy – tappa di ISU Challenger Series a cui prendono parte Matteo Rizzo (Fiamme Azzurre), Paolino-Tuba (Ghiaccio Mezzaluna) e Argentieri-Riva (Icelab) – e il Tayside Trophy, gara internazionale che vedrà sul ghiaccio tra i senior Corey Circelli (Icelab) e Conti-Macii (Fiamme Oro). (Ilfaroonline.it)