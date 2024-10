Northvolt vicina al fallimento, dirotta il sogno Ue di competere sulle batterie con la Cina (Di lunedì 14 ottobre 2024) L’azienda svedese Northvolt è in crisi e con la sua viCinanza al fallimento si interrompe anche il grande sogno dell’Unione europea di non arrendersi alla dipendenza industriale cinese nella produzione di batterie per le auto elettriche. Si complica, dunque, il percorso di transizione green nel Vecchio Continente, con l’azienda fin qui simbolo del processo che accusa ora fortemente la crisi dell’interno mercato dell’elettrico nel 2024. Northvolt, dopo aver già annunciato nel corso degli scorsi mesi il licenziamento di 1.600 persone (20% della propria forza lavoro) e aver ridotto al minimo i propri progetti di espansione, cerca ora dei nuovi finanziamenti che le permettano di sopravvivere. Northvolt: l’ascesa, i problemi e la crisi Fino a qualche mese fa pensare che Northvolt potesse essere sull’orlo del fallimento rappresentava qualcosa di impensabile. Quifinanza.it - Northvolt vicina al fallimento, dirotta il sogno Ue di competere sulle batterie con la Cina Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) L’azienda svedeseè in crisi e con la suanza alsi interrompe anche il grandedell’Unione europea di non arrendersi alla dipendenza industriale cinese nella produzione diper le auto elettriche. Si complica, dunque, il percorso di transizione green nel Vecchio Continente, con l’azienda fin qui simbolo del processo che accusa ora fortemente la crisi dell’interno mercato dell’elettrico nel 2024., dopo aver già annunciato nel corso degli scorsi mesi il licenziamento di 1.600 persone (20% della propria forza lavoro) e aver ridotto al minimo i propri progetti di espansione, cerca ora dei nuovi finanziamenti che le permettano di sopravvivere.: l’ascesa, i problemi e la crisi Fino a qualche mese fa pensare chepotesse essere sull’orlo delrappresentava qualcosa di impensabile.

