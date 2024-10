Ilrestodelcarlino.it - Niente auto e Fai: "Giornata da ripetere"

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) "L’esperimento ha funzionato e magari si potràin futuro. E’ stato un primo test molto, molto positivo con tante famiglie e tanti bambini a passeggio per il centro e tanta partecipazione anche nelle aree con i giochi gonfiabili per i più piccoli. Sono davvero soddisfatto". Così il sindaco Marco Fioravanti ha commentato la ‘Domenica senza’ vissuta nel centro storico cittadino. E soddisfatto anche l’assessore all’ambiente e alla mobilità sostenibile, Attilio Lattanzi: "E’ stato un piacere vedere tante famiglie passeggiare nell’area pedonale ampliata per l’occasione – ha ammesso – e poi questi giochi nelle due piazze cittadine sono state particolarmente apprezzate. Sono convinto che questa sia stata una scelta vincente che potremo certamente".