Nella Sardegna di Solinas pioggia di soldi pubblici ai circoli di tennis privati

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Laama il. E la Federazione italianae padel (Fitp) ama la. O, almeno, amava smodatamente la ex giunta regionale sardo-leghista, guidata da Christian. Un rapporto di amorosi sensi testimoniato dai numerosi finanziamenti che Regione ha elargito alla stessa Federazione e ai numerosissimidell’isola negli ultimi anni. Spesso senza bando. Un fiume di denaro pubblico finito – anche nei periodi di vacche magrissime per le casse pubbliche – per rifare l’illuminazione di quel circolo, o il campo sintetico di quell’altro, o i muri contenitivi di quell’altro ancora. Fondi finiti anche a club, non aperti al pubblico, in larga misura accessibili solo se accompagnati da un socio iscritto.