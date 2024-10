Milan, come non sprecare i 20 milioni di Musah: dagli Stati Uniti arriva il suggerimento (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il primo gol (con gli Stati Uniti) non si scorda mai. E, anzi, potrebbe aprire prospettive interessanti sul futuro al Milan di Yunus Musah, Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il primo gol (con gli) non si scorda mai. E, anzi, potrebbe aprire prospettive interessanti sul futuro aldi Yunus

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Milan sui social – Musah festeggia il primo gol con gli USA - Musah ha realizzato il proprio primo gol con gli Stati Uniti, mentre aspetta ancora il primo con il Milan... Intanto festeggia così. (Pianetamilan.it)

SOCIAL – Milan - Yunus Musah esulta : goal e vittoria con gli Stati Uniti. Il post - Yunus Musah in goal con gli Stati Uniti: ecco di chi è il merito View this post on Instagram A post shared by Yunus Musah (@yunus. L'articolo SOCIAL – Milan, Yunus Musah esulta: goal e vittoria con gli Stati Uniti. Punteggio che fa iniziare nel migliore dei modi l’avventura di Mauricio Pochettino come commissario tecnico della nazionale statunitense. (Dailymilan.it)

Milan - che Musah! Assist di Pulisic. Leao brilla : i rossoneri in Nazionale - Milan in Nazionale: gol di Musah su assist di Pulisic. Splendida partita di Leao contro il Portogallo. Ecco il recap di acmilan.com. (Pianetamilan.it)