Meloni: "Sicurezza lavoro è un diritto" (Di lunedì 14 ottobre 2024) 12.07 "La Sicurezza sul lavoro non è un costo ma un diritto. Garantirla è una priorità".Così la premier Meloni in occasione del Rapporto annuale Inail. "Più prevenzione,più controlli,pene più severe.Questa la strategia del governo" per ridurre incidenti sul lavoro e malattie professionali. "Abbiamo disposto l'assunzione di 1.600 ispettori del lavoro e dal 1° ottobre è operativa la patente a punti per l'edilizia", sottolinea Meloni. "Siamo intervenuti anche sulle sanzioni, reintroducendo il reato di somministrazione illecita di lavoro"

